В США медработник намеренно испортил 500 доз вакцины от коронавируса

В США работник медицинского центра Aurora Medical Center намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление некоммерческой организации Advocate Aurora Health, к которой относится медучреждение.

Сообщается, что сотрудник вытащил из холодильника 57 упаковок препарата и не положил их обратно, после чего вакцины пришлось выбросить из-за ненадлежащего хранения.

Во время расследования медработник сознался, что сделал это специально. Медицинские власти, комментируя проиcшествие, заявили, что они «более чем опечалены тем, что действия человека приведут к задержке в получении вакцины среди более 500 человек».

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 19,7 миллиона, скончались 342 тысячи человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Колумбия получит 9 млн доз вакцины Janssen

— В Москве за сутки 6 076 человек выздоровели после коронавируса

— На Кубе заражаемость коронавирусом за месяц выросла в два раза