В США медработник намеренно испортил 500 доз вакцины от коронавируса
В США работник медицинского центра Aurora Medical Center намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление некоммерческой организации Advocate Aurora Health, к которой относится медучреждение.
Сообщается, что сотрудник вытащил из холодильника 57 упаковок препарата и не положил их обратно, после чего вакцины пришлось выбросить из-за ненадлежащего хранения.
Во время расследования медработник сознался, что сделал это специально. Медицинские власти, комментируя проиcшествие, заявили, что они «более чем опечалены тем, что действия человека приведут к задержке в получении вакцины среди более 500 человек».
США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 19,7 миллиона, скончались 342 тысячи человек.
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