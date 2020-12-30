Скончался еще один израильтянин после вакцины от коронавируса

В Израиле скончался еще один мужчина, которому ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

«Мужчина скончался в Иерусалиме через несколько часов после получения вакцины от коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пациента были «хронические, комплексные и сложные» проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что 75-летний житель Израиля умер от сердечного приступа после прививки от коронавируса компании Pfizer. Предварительная проверка не выявила связи с вакциной.

В Израиле коронавирусом заразились 414 967, выздоровели 370 426, погибли 3 304 человека.

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