В сети появилось видео последствий взрывов в аэропорту Йемена. Об этом сообщает kp.ru.

На кадрах показано поврежденное здание авиагавани, автомобиль с выбитыми стеклами и разбросанные по территории аэропорта обломки.

30 декабря в районе зала прилетов аэропорта Адена произошло несколько мощных взрывов в момент прибытия туда из Эр-Рияда членов нового правительства, которое было назначено президентом Абд Раббу Мансуром Хади 18 декабря.

Как стало известно ранее, в результате взрывов более 20 человек получили ранения, 10 погибли.

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