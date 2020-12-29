В Германии впервые зафиксировали больше тысячи смертей от коронавируса за сутки, пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Сообщается, что умер 1 051 пациент. Предыдущий антирекорд зафиксировали 22 декабря, когда погибли 940 человек.

Всего в ФРГ коронавирусом заразились 1,6 миллиона, выздоровели 1,3 миллиона, скончались 32 тысячи человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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