В Германии впервые зафиксировали больше тысячи смертей от коронавируса за сутки
Карина Казанцева
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В Германии впервые зафиксировали больше тысячи смертей от коронавируса за сутки, пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Сообщается, что умер 1 051 пациент. Предыдущий антирекорд зафиксировали 22 декабря, когда погибли 940 человек.
Всего в ФРГ коронавирусом заразились 1,6 миллиона, выздоровели 1,3 миллиона, скончались 32 тысячи человек.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.
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