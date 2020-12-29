Попова сравнила уровень смертности от коронавируса в России и других странах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зарегистрировано значительно меньше летальных исходов от коронавирусной инфекции по сравнению с другими странами, передает РИА «Новости».

«Мы, конечно же, лучше выглядим, тут спору нет», — ответила она на вопрос, как уровень смертности от коронавируса в РФ выглядит на фоне других стран.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 078 035 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 55 265 человек, выздоровело 2 471 309 человек.

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