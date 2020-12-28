Кадыров раскрыл личности напавших на полицейских в центре Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал произошедшее в центре Грозного нападение на полицейских. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате попытки злоумышленников завладеть оружием полицейских погиб один сотрудник ППС. Кроме того, ранения получил другой полицейский, его состояние оценивается как стабильное.

По его словам, нападение было совершено двумя террористами, которые являются уроженцами Ингушетии, братьями Хусейном и Хасаном. Чеченский глава добавил, что братья переехали в Чечню в 2012 году и работали в пекарне. Во время нападения они были вооружены ножами.

«Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены», — подчеркнул Кадыров.

Он также выразил соболезнование семье и близким погибшего полицейского.

Ранее стрельба произошла на улице Мира в центре Грозного.

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