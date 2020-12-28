Минпросвещения попросило регионы сделать 30 и 31 декабря выходными для учителей
Катерина Медведева
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Министр просвещения Сергей Кравцов попросил регионы сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для учителей. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства «Большая перемена РФ».
«Я прошу найти возможность руководителям региональных органов управления образованием сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов, сохранив при этом все обязательства по оплате труда», — говорится в сообщении.
Также глава ведомства рекомендовал освободить школьников от домашних заданий в период новогодних каникул.
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