ФСБ задержала 28 подпольных оружейников в 13 российских регионах

Сотрудники ФСБ задержали в 13 регионах России 28 подпольных оружейников, ликвидировано 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецоперация проводилась в Карелии, Приморском крае, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях.

В результате были изъяты 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и больше 9 тысяч патронов. Среди конфискованного — автоматы, винтовки, карабины, пистолеты, револьверы, мины, гранаты, пистолеты-пулеметы, порох и холодное оружие.

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