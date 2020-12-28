Источник: на затонувшем судне в Баренцевом море погибли 17 человек

В Баренцевом море, по предварительным данным, погибли 17 членов экипажа затонувшего судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, почти не оставив шансов на спасение в ледяной воде.

Ранее сообщалось, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. На борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение. Также предварительно известно, что все члены экипажа — граждане России.

По информации источников, судно было частным и вело рыболовный промысел. Отмечается, что на поиски экипажа направлены пять судов.

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