Полиция проверяет подозрительный грузовик в Теннесси после взрыва фургона в Нэшвилле

В районе американского города Лебанон (штат Теннесси) сотрудники правоохранительных органов перекрыли дорогу и эвакуировали жителей из-за фургона, который они посчитали подозрительным. Об этом говорится в сообщении, опубликованным в Twitter шерифа округа Ратерфорд.

По информации местного управления шерифа, в грузовике воспроизводится аудиозапись, похожая на ту, которая была слышна в фургоне перед взрывом в столице штата Нэшвилле.

«Водителя задержали. Жители эвакуированы. Ведется расследование», — указано в сообщении.

По данным местных телеканалов, правоохранители, используя робота, проверяют фургон на наличие взрывного устройства.

25 декабря автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси. Полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

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