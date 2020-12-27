В Казани вылечили от коронавируса 101-летнюю пациентку

Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы Казани вылечили от коронавируса нового типа 101-летнюю пациентку, сообщает РЕН ТВ.

Мариам Надершина поступила в больницу в состоянии средней тяжести с кашлем, температурой и небольшой одышкой, указано в сообщении. Отмечается, что женщина быстро пошла на поправку.

Врачи связывают быстрое улучшение состояния пациентки с тем, что она выполняла все указания медиков и принимала все необходимые лекарства, рассказала заведующая 12-м отделением РКИБ Гузель Мингазова. По ее словам, для наблюдения за 101-летней женщиной был создан индивидуальный пост, чтобы врачи могли круглосуточно следить за ее здоровьем.

За все время пандемии в России выявлено более 3 млн случаев заражения коронавирусом, более 54 тысяч заразившихся скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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