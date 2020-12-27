В Москве госпитализировали 1 798 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1 798 пациентов с коронавирусом. Об этом информирует столичный оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

«За последние сутки госпитализировано 1798 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 552 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедший день было подтверждено 6 620 новых случаев коронавируса.

За все время пандемии коронавирус был выявлен у 786 204 жителей столицы, вылечились 604 604 пациента, скончались 10 913.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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