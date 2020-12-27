Названа самая «грязная» зона аэропорта

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал самую «грязную» зону в аэропорту с точки зрения заражения коронавирусом. Его слова приводит РИА «Новости».

«Потенциально самая «грязная» – зона досмотра, где из-за скопления людей порой очень трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки, в которые пассажиры складывают личные вещи и документы», — сказал он.

При этом специалист отметил, что если соблюдать дистанцию и носить маску, а после прохождения досмотра обрабатывать руки антисептиком, то риск заражения будет снижен.

Лебедев добавил, что безопаснее регистрироваться на рейсы онлайн, без необходимости не ходить по зданию аэропорта, в магазинах и кафе расплачиваться картой.

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