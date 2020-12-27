Волгоградская область вернулась к московскому времени
Бернст Ю.
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Волгоградская область перешла с местного на московское время, передает РИА «Новости».
Таким образом, Волгоградская область из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс один час, UTC+4) вернулась ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
Регион перешел на местное время в октябре 2018 года.
В день голосования по поправкам в Конституции власти Волгоградской области провели опрос среди местных жителей о возвращении к столичному времени — 65% проголосовали за.
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