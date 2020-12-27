Глава ВОЗ предупредил, что нынешняя пандемия не станет последней

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что текущая пандемия COVID-19 не станет последней, в связи с чем призвал извлечь из нее уроки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«История говорит нам, что это не последняя пандемия и что эпидемии - это жизненный факт», — сказал Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, за последние 12 месяцев мир «перевернулся с ног на голову», причем пандемия, помимо самого распространения инфекции, имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик.

«Мы все должны усвоить уроки, которым нас учит пандемия. Во-первых, все страны должны инвестировать в потенциал готовности для предотвращения, обнаружения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций всех видов», — сказал Гебрейесус.

Он также указал, что готовность к чрезвычайным ситуациям предусматривает общегосударственный подход с участием всего общества. В-третьих, по его словам, «пандемия подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты», и усилия по улучшению здоровья человека должны учитывать взаимодействие между людьми и животными, равно как и экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата.

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