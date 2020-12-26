Названы правила ношения масок на улице

Заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, в каких случаях обязательно надевать маску на улице. Его цитирует РИА «Новости».

По его словам, маску стоит надевать на улице только при участии в массовых мероприятиях или при большом скоплении людей.

«Она обязательна не только в помещениях и в транспорте, но и при массовых мероприятиях на улице. Подчеркну: при массовых мероприятиях, при большом скоплении людей. В иных случаях маска на улице не нужна», — заявил специалист.

Горелов напомнил, что ношение маски остается главным правилом в борьбе с коронавирусом.

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