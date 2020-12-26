СМИ: три человека погибли при пожаре на российском судне на Канарах
Ника Пикекатлет
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На Канарских островах на российском судне Sveaborg произошел пожар. Об этом сообщает газета El País.
В результате ЧП погибли три человека, а еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в больницу острова Гран-Канария.
По данным газеты, причиной пожара стало возгорание в машинном отделении. Однако точная причина не называется.
Кроме того, известно, что судно находилось в порту на ремонте.