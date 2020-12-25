Суд в Москве заочно арестовал сирийца за похищение девочки из РФ

Савеловский суд Москвы заочно арестовал гражданина Сирии Абдуллу Джаллула за похищение 12-летней российской девочки и незаконную отправку ее в сирийский Алеппо. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Суд решил избрать Джаллулу А. Р., обвиняемому по ч. 2 ст. 126 (Похищение заведомо несовершеннолетнего), меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ранее в СМИ появилась информация, что похищенная девочка — сирота, проживавшая в столичном районе Дегунино. После этого права на ребенка заявил знакомый матери Джаллул. Он оформил отцовство и в 2010 году увез девочку в Сирию, заявив, что она будет воспитываться там.

Через какое-то время очевидцы увидели ребенка в сирийском Алеппо, где девочка занималась попрошайничеством.

Бабушка ребенка обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено дело о похищении человека.

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