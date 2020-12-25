Правоохранители задержали жителя Химок, стрелявшего в полицейских

В подмосковных Химках следователи задержали мужчину, стрелявшего в полицейских. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, пишет ТАСС.

«Следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти», — сказала Врадий.

По ее словам, при досмотре у подозреваемого нашли оружие и сверток с пороховой смесью.

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