Сын экс-главы района Подмосковья пытался совершить суицид при экстрадиции в РФ

Валерий Постригань, сын бывшего главы района Подмосковья Александра Постриганя, осужденного за коррупцию, пытался покончить собой в аэропорту Барселоны при экстрадиции по запросу России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Валерий Постригань был задержан на территории Королевства Испании по запросу российских властей в прошлом году. 12 ноября он был доставлен правоохранительными органами Испании в международный аэропорт Барселоны, однако экстрадиция не состоялась в связи с тем, что он пытался покончить собой, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент он находится в Испании и ожидает экстрадиции в РФ.

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