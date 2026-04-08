Пермячка устроила дебош и сломала стул, когда ее отказались заселить в хостел в Москве

Женщина устроила дебош в московском хостеле из-за отказа в заселении

В Москве задержали 44-летнюю пермячку за дебош в хостеле на Монтажной улице, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу.

Из публикации следует, что женщина, находясь в сильном алкогольном опьянении, устроила скандал, когда персонал отказал ей в заселении.

Посетительница перешла на мат, угрожала расправой администратору и в ярости сломала стул. Сотрудники заведения пытались успокоить нарушительницу, но безуспешно, после чего нажали на тревожную кнопку.

На место быстро прибыли росгвардейцы, которые обезвредили и задержали дебоширку. Для разбирательства и выяснения обстоятельств гражданку доставили в ближайший отдел полиции.

