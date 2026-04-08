В Госдуме отреагировали на открытие Прибалтикой неба для дронов ВСУ

Россия должна атаковать прибалтийские аэродромы после решения стран региона открыть воздушное пространство для дронов ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, отметив, что в Прибалтике не понимают языка дипломатии.

«Инцидент нельзя считать исчерпанным до тех пор, пока неизвестные дроны, вылетевшие, скажем, с российской или белорусской территории, не уничтожат один-два прибалтийских аэродрома. Желательно те, на которых есть военная инфраструктура, но подойдут, в принципе, любые. Мы прекрасно видим, что на дипломатические предупреждения эти недостраны никак не реагируют, а значит, в этом случае следует перейти на другой язык общения. Во всех трех прибалтийских государствах, кстати, едва ли вообще наберется с десяток нормальных взлетных полос, и все они построены во времена СССР. А значит, уничтожив их, мы только поможем Прибалтике в ее давнем желании к полной десоветизации», — сказал он.

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что три государства — Литва, Эстония и Латвия — открыли свое воздушное пространство для атакующих Россию украинских БПЛА. В министерстве обороны Латвии позднее заверили, что Прибалтика не участвует в планировании и организации ударов Украины по российской территории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва предупредила балтийские страны после их решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках на Россию.

Ранее в МИД РФ рассказали о попытках Прибалтики спровоцировать Россию и Белоруссию.