Вэнс раскрыл детали диалога между Россией и Украиной

Вэнс: диалог РФ и Украины сосредоточен вокруг нескольких квадратных километров
Eduardo Munoz/Reuters

Переговоры по Украине осредоточены вокруг «нескольких квадратных километров» территорий. Об этом в ходе своего визита в Венгрию заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, трансляция доступна на YouTube-канале GBNews.

При этом, политик не уточнил, о каких именно территориях идет речь.

«Мы добились определенного прогресса. Конечно, окончательного прогресса еще нет, но я довольно оптимистичен», — сказал Вэнс.

По его словам, на данном этапе стороны спорят о территориях «в том или ином направлении».

До этого Вэнс заявил, что США разочарованы позицией некоторых европейских стран по отношению к конфликту на Украине. По его мнению, они «не особо заинтересованы в урегулировании именно этого конфликта».

8 апреля депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель сказал, что Европа может достичь большего в отношениях с Россией, если прислушается к рекомендациям президента РФ Владимира Путина. Депутат призвал не забывать, что Россия является самой крупной в Европе по населению и территории.

Ранее в конгрессе США рассказали, зачем нужен диалог с Россией.

 
