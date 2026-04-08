Еще одна страна объявила себя победителем в войне на Ближнем Востоке

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш в соцсети Х заявил, что его страна «одержала победу» в конфликте на Ближнем Востоке.

«Объединенные Арабские Эмираты одержали победу в войне, которой мы искренне стремились избежать», — написал он, добавив, что это удалось сделать «благодаря грандиозной национальной обороне».

Гаргаш отметил, что подобный военный опыт позволит ОАЭ более эффективно управлять сложной геополитической ситуацией и формировать будущее региона.

8 апреля в Иране на фоне заключения двухнедельного перемирия заявили о победе в ближневосточном конфликте, заявив, что США потерпели «неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение».

До этого президент США выступил с похожим заявлением. По его словам, Соединенные Штаты уже «победили» Иран. Глава Белого дома отметил, что американские силы за короткое время нанесли серьезный урон иранским возможностям.

8 апреля американский лидер объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он заявил о взаимном прекращении огня и сообщил, что в рамках соглашения Иран согласился разблокировать Ормузский пролив для судоходства. В Белом доме отметили, что Израиль присоединится к прекращению огня.

Ранее в Пакистане захотели быть «голосом разума» на Ближнем Востоке.