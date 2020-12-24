Глава РФПИ объяснил значение буквы «V» в названии вакцины «Спутник V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев объяснил, что значит буква «V» в названии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости».

Комментируя доставку первой партии препарата в Аргентину, глава РФПИ сообщил, что «V» означает победу (от английского слова «victory»).

«И мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием», — сказал Дмитриев.

Ранее в Аргентину прибыл самолет, на борту которого находится первая партия — 300 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

До этого Аргентина официально зарегистрировала российскую вакцину на своей территории.

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