Продлен срок следствия по делу о торговле детьми

Следственный комитет России продлил срок следствия по делу о торговле детьми от суррогатных матерей на три месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемых Игоря Трунова.

Кроме того, Басманный суд Москвы продлил обвиняемым меру пресечения до 14 марта 2021 года, рассказал представитель защиты.

В январе в Московской области в одной из квартир было обнаружено тело новорожденного мальчика. В июне в Москве в квартире дома на Аргуновской улице были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. По данным источника в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. В настоящее время по делу арестованы несколько врачей-акушеров и сотрудников компании, предоставляющей в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Основной фигурант, Константин Свитнев, объявлен в международный розыск и арестован заочно. По данным адвоката, он находится в Праге.

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