Хабаровский край объявил 31 декабря выходным днем

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение объявить 31 декабря выходным днем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«31 декабря в Хабаровском крае будет выходным днем. Так же, как и 26 декабря. Но с одним условием: мужчины должны 31-го помогать своим женам, матерям», – приводит слова Дегтярева его пресс-служба.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем. Он отметил, что на федеральном уровне принять инициативу уже не получится, но рекомендовал главам регионов принять соответствующие акты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Всем выходной: Путин рекомендовал объявить 31 декабря нерабочим днем