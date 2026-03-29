Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщина съела мороженое с гвоздями, стала бесплодной и получила $14 млн

В США женщина съела мороженое с гвоздями и получила $14 млн
соцсети

В США женщина получила крупную сумму денег, съев мороженое с гвоздями. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел 11 сентября 2018 года — женщина купила порцию мороженого со вкусом сливочного ореха пекан в автокассе сети Bruster's Ice Cream в городе Палм-Бей. Откусив кусочек, она почувствовала, что в горле что-то застряло. Позже в больнице выяснилось, что она проглотила металлический гвоздь. Как утверждается в иске, в десерте оказались не только гвозди, но и металлические осколки.

В результате женщина получила серьезные и необратимые травмы головы, шеи, конечностей и нервной системы, а также значительные шрамы. Кроме того, она лишилась возможности иметь детей. Пострадавшая с мужем заявили, что инцидент помешал им расширить семью. Кроме того, женщина накопила огромные медицинские счета и потеряла доход.

Сообщалось, что производственное оборудование в магазине вышло из строя. Первоначально семья требовала минимальную для такого иска сумму, но присяжные, учитывая тяжесть травм, присудили пострадавшей $14 млн. Независимый эксперт отметил, что сумма могла быть и больше, поскольку дела, связанные с репродуктивным здоровьем, обходятся очень дорого.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!