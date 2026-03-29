Женщина съела мороженое с гвоздями, стала бесплодной и получила $14 млн

В США женщина получила крупную сумму денег, съев мороженое с гвоздями. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел 11 сентября 2018 года — женщина купила порцию мороженого со вкусом сливочного ореха пекан в автокассе сети Bruster's Ice Cream в городе Палм-Бей. Откусив кусочек, она почувствовала, что в горле что-то застряло. Позже в больнице выяснилось, что она проглотила металлический гвоздь. Как утверждается в иске, в десерте оказались не только гвозди, но и металлические осколки.

В результате женщина получила серьезные и необратимые травмы головы, шеи, конечностей и нервной системы, а также значительные шрамы. Кроме того, она лишилась возможности иметь детей. Пострадавшая с мужем заявили, что инцидент помешал им расширить семью. Кроме того, женщина накопила огромные медицинские счета и потеряла доход.

Сообщалось, что производственное оборудование в магазине вышло из строя. Первоначально семья требовала минимальную для такого иска сумму, но присяжные, учитывая тяжесть травм, присудили пострадавшей $14 млн. Независимый эксперт отметил, что сумма могла быть и больше, поскольку дела, связанные с репродуктивным здоровьем, обходятся очень дорого.

