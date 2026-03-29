В Чечне сотни человек эвакуировали из подтопленного населенного пункта

ТАСС: в Чечне более 500 человек эвакуированы из подтопленного поселка Кундухово

Сотни человек эвакуировали из поселка Кундухово Чеченской республики из-за подтопления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районные власти.

«В результате продолжительных ливневых осадков и подъема уровня воды в реке Гумс произошло подтопление поселка Кундухово в городе Гудермес. По данным представленной оперативной справки, по состоянию на 29 марта 2026 года из зоны подтопления эвакуированы 504 человека, в том числе 190 несовершеннолетних», — сказали в администрации района.

Там уточнили, что получили повреждения 380 домовладений, пострадали две тысячи человек.

Накануне сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома, как минимум 60 тыс. жителей остались без света. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале ввели режим ЧС. На этом фоне в Чечне введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильными ливнями с порывистым ветром.

Ранее житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru» о наводнении в городе.