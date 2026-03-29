Офис телеканала Al Araby в Иране подвергся ракетному удару

Катарский телеканал Al Araby сообщил о попадании ракеты в свой офис в Тегеране

Ракета попала в офис Al Araby в Тегеране. Об этом сообщается на сайте катарского телеканала.

По информации журналистов, здание получило повреждения. Информация о пострадавших не поступала.

«Репортер [телеканала] отметил, что спасательные команды прибыли на место происшествия после ракетного удара. Он указал, что прилегающие к офису здания были повреждены в результате взрыва», — говорится в материале.

29 марта газета The Washington Post написала, что Пентагон проводит подготовку к возможным сухопутным операциям Вооруженных сил США в Иране. Новый этап конфликта может продлиться несколько недель и, по мнению обозревателей, будет значительно опаснее для американских военнослужащих по сравнению с первым месяцем противостояния.

Как уточнили авторы публикации, возможные сухопутные операции США в Исламской Республике не будут иметь характера «полномасштабного вторжения». Ожидается, что они будут представлять собой «вылазки с участием спецназа и обычных сухопутных войск». Источники считают, что целью Вашингтона станет захват иранского острова Харк и уничтожение вооружений республики в прибрежных районах вблизи Ормузского пролива.

Ранее американские военные нанесли удар по резервуару с питьевой водой в Иране.