Омич похитил трех человек, которые хранили у себя наркотики

В Омске арестовали похитителя трех человек, хранивших у себя наркотики
В Омске избрали меру пресечения похитителю трех человек. Об этом сообщает пресс-служба судов Омской области.

Инцидент произошел осенью прошлого года в городе Таре. По версии следствия, мужчина создал организованную группу, которая возле гаражей похитила трех человек, которые незаконно хранили наркотики. Это было сделано, чтобы совершить в отношении пострадавших противоправные действия.

Суд учел, что фигурант ранее был судим за особо тяжкое преступление и находится под административным надзором. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого петербургского наркоторговца, избитого оперативником ради марихуаны, отправили за решетку. Он просил домашний арест или запрет определенных действий.

Ранее в Уфе мужчина похитил бизнесмена и вымогал у него 150 млн рублей.

 
Операция «Монастырь». Как советский разведчик под видом монархиста расшатал агентуру фашистов в СССР
