Омич похитил трех человек, которые хранили у себя наркотики

В Омске арестовали похитителя трех человек, хранивших у себя наркотики

В Омске избрали меру пресечения похитителю трех человек. Об этом сообщает пресс-служба судов Омской области.

Инцидент произошел осенью прошлого года в городе Таре. По версии следствия, мужчина создал организованную группу, которая возле гаражей похитила трех человек, которые незаконно хранили наркотики. Это было сделано, чтобы совершить в отношении пострадавших противоправные действия.

Суд учел, что фигурант ранее был судим за особо тяжкое преступление и находится под административным надзором. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

