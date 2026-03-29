В США рассказали о возможном наступлении «новой ядерной эры»

Готовность президента США Дональда Трампа атаковать противников и дестабилизировать союзников грозит ввергнуть мир в «новую ядерную эру» и вызвать «цепную реакцию», при которой ядерное оружие появится у многих государств мира. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что правительства разных стран все чаще обсуждают вопрос получения ядерного оружия. И государства, которые ранее находились под американским ядерным зонтиком, теперь приветствуют предложения Франции о распространении сил стратегического ядерного сдерживания на весь континент.

«Возможность приобретения такого оружия массового поражения открыто обсуждается даже в странах, которые обязались никогда им не обладать. Но большее количество ядерного оружия в большем количестве стран не сделает мир более безопасным — наоборот», — заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он также подчеркнул, что сейчас крайне важно «соблюдать нормы нераспространения» ядерного оружия.

По информации СМИ, сейчас более 20 стран имеют энергетические программы, промышленные базы и инженерные разработки, которые могли бы позволить им начать создание бомбы. И сейчас разговоров о получении такого оружия все больше, так как появилось убеждение, что отказ от ядерного оружия делает страны уязвимыми. Издание отмечает, что эксперты по нераспространению уже предупреждают о том, что система контроля над вооружениями «вскоре может рухнуть», и может начаться «цепная реакция».

«Если Южная Корея падет, то падет и Япония. Тогда падет и Тайвань. Тогда Китай впадет в панику, и у них появится таймер для вторжения на Тайвань. Возможность ценой реакции на Ближнем Востоке и в Восточной Азии делает эти два региона куда более опасными», — отметил старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберке.

5 февраля между Россией и США истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). 7 марта заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон выдвигает нереалистичные требования по поводу договора, который может прийти на смену ДСНВ. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно в марте сказал, что США намерены обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон предложил накрыть французским «ядерным зонтиком» всю Европу. Также Макрон говорил, что Франция увеличит свой ядерный арсенал, но не раскроет его точный размер.

Ранее Зеленский призвал передать Украине ядерное оружие.