В Дагестане закрыли пляжи из-за экологической катастрофы

Около 70% пляжей в Дагестане закрыли из-за загрязнения Каспийского моря. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Жители Дагестана на береговой линии находят тела тюленей и птиц. По предварительной информации, причиной мора животных может быть слив городской канализации в воду.

По данным Mash, пробы воды с моря в Махачкале полностью не соответствуют требованиям. В Каспийске соответствуют требованиям лишь на 37,5%; в Дербенте — на 11,1%; в Избербаше — на 25%; в Каякентском районе — на 40%. Местные жители и туристы уже не раз сообщали властям о загрязнении моря, но проблема пока остается, отметили авторы канала.

Летом прошлого года в Каспийском море обнаружили огромное черное пятно площадью 82 квадратных километра. Пятно заметили на радиолокационном снимке Sentinel-1A. Оно протянулось вдоль судоходной линии Порт Курык — Баку и занимает секторы Азербайджана и Казахстана. По мнению специалистов, пятно может состоять из масла или отходов рыбной ловли. Эксперты выразили обеспокоенность, что в случае продолжения таких выбросов, море может «просто не выдержать».

