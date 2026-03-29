Под Купянском уничтожили украинский «отряд экстази»

SHOT: солдаты ВСУ шли в бой на окраине Купянска под действием наркотиков
Telegram-канал «SHOT»

Более 30 украинских диверсантов пытались провести атаку под Купянском, находясь под воздействием наркотических веществ. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, за последнюю неделю шесть диверсионно-разведывательных групп пытались атаковать позиции российских военных на окраине Купянска, однако все они были уничтожены. Сообщается, что после этого у ликвидированных обнаружили блистеры с таблетками, содержащими запрещенные вещества, в том числе экстази.

Также, по информации SHOT, за неделю были уничтожены американский бронетранспортер М-113, танк Т-72, бронеавтомобили MaxxPro, «Казак» и «Хамви», а также почти 600 человек.

В Сети регулярно появляется информация о том, что в ВСУ многие воюют «под веществами». Так, главный комендант польской полиции Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM заявил, что украинские военные на фронте массово употребляют наркотики. Боронь добавил, что такие ситуации характерны для военных конфликтов, и в качестве примера привел Вторую мировую войну, когда «солдат кормили препаратами такого рода».

Ранее в Сибири задержали наркопроизводителя, которого направляли с Украины.

 
