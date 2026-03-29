В Совфеде назвали «поверхностными» решения Трампа

Правление президента США Дональда Трамп рискует идти «от одного кризиса к другому», так как глава Белого дома, не успев «по-настоящему решить одну проблему, уже хватается за другую». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, в ходе президентства Трампа один кризис следует за другим, и к Венесуэле, Гренландии и Ирану может добавиться и Куба.

«В попытке сохранить исторически обреченную гегемонию, Трамп накапливает нерешенные (Украина) и новые международные кризисы. Решения предлагаются радикальные, громкие, но поверхностные — похищение лидера, как в Венесуэле, или «обезглавливание» руководства других стран, как в Иране, «захват» Гренландии, который так и не состоялся, преобразование Газы, которое так и не началось», — отметил он.

Сенатор подчеркнул, что «в этом контексте» есть вероятность того, что война в Иране «будет идти еще долго», ведь вскоре Трамп может пойти против Кубы.

28 марта СМИ сообщили, что на Ближний Восток прибыло 3,5 тысяч американских морпехов. При этом агентство Reuters написало, что Трамп ищет способ выйти из конфликта с помощью переговоров, однако не исключает эскалации конфликта. Bloomberg писал, что Вашингтон дал понять союзникам, что в ближайшей перспективе не собирается вводить наземные войска в Иран.

Кроме того, 27 марта Трамп заявил, что Куба станет следующей целью США. 22 марта замминистра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио сообщил, что вооруженные силы республики готовятся к возможной агрессии Вашингтона.

