В Ярославле выросло число пострадавших при пожаре в жилом доме

Мэр Ярославля Молчанов сообщил о трех пострадавших при пожаре в жилом доме
Количество пострадавших в результате крупного пожара в многоквартирном жилом доме в Ярославле увеличилось до трех человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Артем Молчанов.

«Пострадавшим жителям <...> оказана первая необходимая помощь. <...> Сейчас они находятся под наблюдением врачей», — рассказал глава населенного пункта.

Он добавил, что вопрос о дальнейшей судьбе здания будет решен в ближайшее время. Перед этим сотрудникам МЧС России предстоит провести экспертизу дома.

Трехэтажный жилой дом на улице Стачек в Ярославле загорелся 29 марта. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров, к текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар. Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области, специалисты с помощью спасательных устройств эвакуировали из здания 68 человек и несколько животных.

Позднее ситуацию прокомментировал глава региона Михаил Евраев. Он заявил, что для жильцов поврежденного дома организовали пункт временного размещения. В настоящее время с людьми работают психологи. Ситуация находится на контроле, подчеркнул губернатор.

