Киркорова заметили за вредной привычкой в аэропорту

Певца Филиппа Киркорова застали курящим в аэропорту Барнаула. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист прилетел в Барнаул, чтобы выступить со своим концертом. По данным издания, человека, похожего на Киркорова, заметили курящим в зоне, где это делать запрещено.

22 марта блогерша akcenovaanna обратила внимание, что Филипп Киркоров выступил с усталым видом на сцене. Пользователи сети прокомментировали ролик, в котором Киркоров поет свой хит «Цвет настроения синий». Комментаторы отметили, что энергия певца «не на нуле, а в минусе». Некоторые заявили, что «поп-король сдал» и ему стоит пойти в энергосберегающую подтанцовку Татьяны Булановой. Другие заметили, что у певца округлился живот.

В комментариях пошутили, что Киркоров уже получил деньги за концерт.

Часть пользователей встала на защиту Киркорова. Они отметили, что певец поет вживую, а не под фонограмму. Такие комментаторы поддержали певца и похвалили за выдержку.

Ранее Киркоров рассказал, почему отказался от дуэта с «ВИА Грой».