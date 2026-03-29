Экс-президент «Барселоны»: клуб мог продлить контракт с Месси

Бывший президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что клуб мог продлить контракт с Лионелем Месси в 2021 году, передает Sport.es.

«Если бы новое руководство клуба предприняло необходимые шаги, продлить контракт с Месси было бы возможно. Вина не лежит на моем наследии, а связана с правилами финансового фэйр-плей», --сказал Бартомеу.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

Ранее Месси забил 900-й гол за карьеру.