Успенская заявила, что не должна учиться

Певица Любовь Успенская заявила в шоу «Кстати», что она и ей подобные артистки не должны учиться музыке.

Успенская призналась, что, будучи молодой, хотела поступить в цирковое училище в Киеве на эстрадный факультет, но музыканты отговорили ее.

«Когда я пришла к музыкантам, они спросили: «Ты что, дура? Они же изуродуют тебя. Они поломают твое естество». И я им поверила. Я поняла, что я должна делать, что делаю, только ничего не перенимать», — поделилась артистка.

В феврале Любовь Успенская призналась, что отказывается от съемок и участий в концертах в Кремле. Певица объяснила, что не ходит туда из-за своей собаки. Туда не пускают с домашними животными. Артистка подчеркнула, что собака является ее талисманом, который она постоянно носит с собой.

В том же месяце Успенская рассказала, что помирилась с поэтом Ильей Резником после 25-летней ссоры. Как объяснила певица, что у них случился конфликт из-за песни «Кабриолет». По словам артистки, на днях она встретилась с 87-летним поэтом и забыла старые обиды.

Ранее Любовь Успенская раскрыла, что сидела в тюрьме в США.