Тегеран обвинил США в лицемерии и планировании тайной операции в Иране

США транслируют послания о переговорах с Ираном, однако втайне планируют наземную операцию. Об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, передает иранская гостелерадиокомпания.

«Враг делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку», — сказал он.

Галибаф подчеркнул, что Иран готов к «приходу американских солдат», «чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран в ответ наносит удары по территории Израиля и по военным объектам США в странах Ближнего Востока.

Как предположил российский политолог Григорий Ярыгин, сухопутное вторжение США в Иран неизбежно. По его мнению, США и Иран выдвигают друг для друга невыполнимые ультиматумы, и такая тактика ведения переговоров, вероятнее всего, ведет к наземной операции.

Ранее США подтвердили переброску своих морпехов на Ближний Восток.