Появилось фото самолета ВВС США, уничтоженного Ираном

Разваленный на две части ударом иранской ракеты E-3 Sentry ВВС США сняли на фото
Появились кадры с Boeing E-3 Sentry ВВС США, уничтоженным в ходе ракетной атаки Ирана. Фото опубликовал RT в канале в мессенджере Max.

Уточняется, что бортовой номер на снимках совпадает с номером самолета, прибывшего на объект.

Известно, что борт выполнял функции радиообнаружения и наводки для атак. На фото попала обгоревшая часть фюзеляжа и отделившаяся хвостовая часть.

Пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР), в свою очередь, подтвердила удар по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии и уничтожение самолета Boeing E-3 Sentry, передает РИА Новости.

«Был полностью уничтожен как минимум один самолет E-3… с возможностью обнаружения и управления самолетами и авиабазами, также всем соседним самолетам был нанесен серьезный урон», — сказано в сообщении.

Накануне представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что в результате удара Ирана по военной базе США «Принц Султан» в Саудовской Аравии один американский топливозаправщик разрушен, три повреждены и выведены из строя.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
