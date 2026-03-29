Главный тренер сборной России по фигурному катанию: россияне блистали бы на ЧМ-2026

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что российские фигуристы блистали бы на чемпионате мира 2026 года, передает «КП Спорт».

«Конечно, мы бы там блистали, и говорить нечего. Но пока ждем, когда нас допустят, чтобы мы показали себя опять. Тут не может быть никаких вопросов — а где были бы мы? Где надо, там и были бы», — сказала Чайковская.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Праге с 23 по 29 марта.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее Ирина Роднина объяснила, почему россиян не допустили к участию в чемпионате мира по фигурному катанию.

 
Теперь вы знаете
Операция «Монастырь». Как советский разведчик под видом монархиста расшатал агентуру фашистов в СССР
