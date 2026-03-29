Стало известно об аресте вице-мэра Челябинска

В Челябинске заместителя главы города Александра Астахова арестовали на два месяца. Об этом сообщает 31tv.ru.

«Гособвинитель требовал отправить обвиняемого в изолятор, потому что по уголовному делу допрошены еще не все свидетели, расследование еще идет. Поэтому замглавы может влиять на фигурантов дела», — сказано в сообщении.

Как стало известно каналу, фигурант просил о домашнем аресте, отметив, что у него есть хронические заболевания. Кроме того, Астахов утверждал, что не виновен.

Представители правоохранительных органов сообщили о задержании чиновника 28 марта.

Уточнялось, что Астахова и главу управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Вадима Храмцова подозревают в превышении должностных полномочий при заключении договоров между МУП «ПОВВ», которое предоставляет услуги водоснабжения, и частной компанией на проведение ремонтных работ. Предполагаемый ущерб, нанесенный муниципальному бюджету, оценивается в сумму, превышающую 150 млн рублей.

