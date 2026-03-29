Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно об аресте вице-мэра Челябинска

В Челябинске вице-мэра Астахова заключили под стражу
Администрация города Челябинска

В Челябинске заместителя главы города Александра Астахова арестовали на два месяца. Об этом сообщает 31tv.ru.

«Гособвинитель требовал отправить обвиняемого в изолятор, потому что по уголовному делу допрошены еще не все свидетели, расследование еще идет. Поэтому замглавы может влиять на фигурантов дела», — сказано в сообщении.

Как стало известно каналу, фигурант просил о домашнем аресте, отметив, что у него есть хронические заболевания. Кроме того, Астахов утверждал, что не виновен.

Представители правоохранительных органов сообщили о задержании чиновника 28 марта.

Уточнялось, что Астахова и главу управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Вадима Храмцова подозревают в превышении должностных полномочий при заключении договоров между МУП «ПОВВ», которое предоставляет услуги водоснабжения, и частной компанией на проведение ремонтных работ. Предполагаемый ущерб, нанесенный муниципальному бюджету, оценивается в сумму, превышающую 150 млн рублей.

Ранее в Сочи арестовали заместителя главы администрации города.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!