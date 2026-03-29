Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о вирусах под видом приложений ЖКХ

tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники распространяют вредоносные приложения, маскируя их под программы для оплаты услуг ЖКХ, банковские сервисы и утилиты для отслеживания радаров ДПС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В ведомстве отметили, что злоумышленники выдают такие программы за полезные приложения, включая специализированные утилиты, предназначенные для выполнения отдельных задач.

По данным МВД, установка подобных приложений позволяет мошенникам получать доступ к средствам пользователей, оформлять на них микрозаймы и похищать персональные данные.

Количество обращений россиян, связанных с распространением вредоносного программного обеспечения (ПО), в 2026 году выросло почти в восемь раз. По данным «Известий», в феврале число жалоб на вредоносное ПО увеличилось в 7,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Аналитик Евгений Панков связал этот рост с активным использованием мошенниками новых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), с помощью которого злоумышленники научились быстрее создавать уникальные вирусы.

Ранее эксперт предупредил, что мошенники узнают о вас из открытых источников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!