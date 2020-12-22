Россияне назвали наиболее популярные слова уходящего года

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» показал, что самым популярным словом уходящего года, по мнению россиян, стало «коронавирус».

Так, в ходе исследования его назвали 61% респондентов. Еще 29% человек проголосовали за выражение «поправки к конституции», а 23% — за слова «самоизоляция, дистанционное образование и врачи».

На четвертом месте по популярности оказался «кризис», на пятом — «неопределенность», на шестом — «вакцина», а на седьмом — «удаленная работа».

Отмечается, что опрос в виде телефонного интервью проходил в ноябре и декабре текущего года. В нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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