На Камчатке перестали цвести водоросли, из-за которых погибли морские животные

Вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич заявил, что ученые больше не фиксируют цветения микроводорослей, которые стали причиной массовой гибели морских животных. Его слова приводит РИА «Новости».

«Версия природная, мы не можем говорить о загрязнении... и процедуре его ликвидации. Есть разные версии, почему произошло цветение микроводорослей. Ученые говорят о том, что цветение уже не фиксируется, вода холодная, микроводоросли цвести уже не могут», — сказал он.

Ясевич отметил, что на глубине 5-10 м водолазы фиксировали серьезные последствия — множество морских животных умерли.

При этом в настоящее время новых случаев выбросов морских животных не зафиксировано, как и новых случаев расширения загрязнения акватории.

В конце сентября в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. Были возбуждены уголовные дела. Причиной загрязнения воды и гибели животных официально признали цветение токсичных водорослей.

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