ВОЗ может одобрить вакцину Pfizer до конца года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить вакцину от коронавируса нового типа от компаний Pfizer и BioNTech до конца года, заявила помощник генерального директора организации Марианджела Симао. Ее слова приводит РИА «Новости».

По словам Симао, экстренное применение вакцины может быть разрешено уже в этом месяце.

За все время пандемии в мире выявлено более 76 млн случаев новой коронавирусной инфекции, из них более 1,6 млн — с летальным исходом.

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