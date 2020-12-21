Джонсон оценил решение стран закрыть границы с Великобританией

Британский премьер-министр Борис Джонсон прокомментировал решение европейских стран прекратить сообщение с Великобританией на фоне выявления нового штамма коронавируса.

Трансляцию пресс-конференции премьера ведет телеканал Sky News.

По словам Джонсона, Великобритания понимает обеспокоенность своих европейских партнеров. При этом он добавил, что ограничения на часть грузового сообщения могут быть излишними.

«Риски передачи вируса от одного водителя, сидящего в кабине, очень низкие», – отметил премьер-министр.

Ранее некоторые страны, в том числе Россия, сообщили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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