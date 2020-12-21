В Белоруссии возбудили дело против поддержавшего оппозицию экс-посла

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против бывшего посла республики в Аргентине и ряде других стран Владимира Астапенко, сообщает «БелТА» со ссылкой на отдел информации генпрокуратуры.

Астапенко подозревается в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, указано в сообщении. Основанием для возбуждения дела послужили данные, полученные генпрокуратурой от белорусского министерства иностранных дел.

По версии следствия, подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел $2393, которые использовал в личных целях.

Астапенко подал в отставку в день инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Экс-посол заявлял, что действия властей создают объективные условия для непризнания легитимности главы государства. В частности, Астапенко отмечал нарушения основных прав и свобод граждан республики, фальсификации итогов президентских выборов, жесткую реакцию органов внутренних дел в ответ на акции протеста и другое.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».

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