В Ленобласти нашли расчлененное тело в пакетах в подвале жилого дома

В подвале многоквартирного жилого дома нашли расчлененное тело человека в пакетах в городе Гатчина в Ленобласти. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Останки были обнаружены 20 декабря в подвале дома на улице Киргетова. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники полиции.

«По данному факту Следственным отделом по городу Гатчина следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего. Устанавливается личность погибшего и лица, причастные к преступлению.

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